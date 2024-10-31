Newcastle United, Chelsea'yi İngiltere Lig Kupası'nın dışına itti!
Newcastle United, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Newcastle United, evinde Chelsea ile karşı karşıya geldi.
St. James' Park Stadyumu'ndaki maçta Newcastle, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 23'te Alexander Isak, 26'da Axel Disasi kendi kalesine attı.
Etiketler: #Newcastle United #chelsea #İngiltere Lig Kupası
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