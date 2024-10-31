Newcastle United, Chelsea'yi İngiltere Lig Kupası'nın dışına itti!

Newcastle United, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Newcastle United, Chelsea'yi İngiltere Lig Kupası'nın dışına itti!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:51

İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Newcastle United, evinde Chelsea ile karşı karşıya geldi.

St. James' Park Stadyumu'ndaki maçta Newcastle, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 23'te Alexander Isak, 26'da Axel Disasi kendi kalesine attı.


Etiketler: #Newcastle United #chelsea #İngiltere Lig Kupası

İlgili Haberler

Chelsea'nin iki maçlık hasreti sona erdi: Üç puan 2 golle geldi!

Chelsea'nin iki maçlık hasreti sona erdi: Üç puan 2 golle geldi!
Chelsea evinde bir puana razı oldu!

Chelsea evinde bir puana razı oldu!
Chelsea, Konferans Ligi'ne rahat başladı!

Chelsea, Konferans Ligi'ne rahat başladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler