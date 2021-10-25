Newcastle United için Süper Lig'den hoca iddiası

25 Ekim 2021 Pazartesi, 11:30

Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın alan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'ın ilk işi teknik direktör Steve Bruce ile yollarını ayırmak olmuştu. Yıldızlarla dolu bir kadro kurmak isteyen Newcastle United'in yeni teknik direktörü merak konusu.

LİSTEDE FARİOLİ DE YER ALDI

The Athletic; Newcastle United'ın hoca adaylarını değerlendirdiği haberinde Newcastle'nin listesinde Türkiye’den Fatih Karagümrük’ün hocası Francesco Farioli de olduğunu iddia etti.

İŞTE NEWCASTLE UNİTED'İN HOCA ADAYLARI

Jaissle, Amorim, Alonso ve Hongson gibi isimleri listenin başına yazan Newcastle yöneticilerin Farioli’yi de takip ettirdikleri ve İtalyan Hoca ile ilgili raporları olduğu yazıldı.

Haberin detayında ise genç antrenörün pres ağırlıklı, pasa dayalı bir oyunla De Zerbi’nin oyun tarzının tamamlayıcısı olduğundan bahsedildi.

FARİOLİ KİMDİR?

Margine Coperta, Fortis Juventus, Lucchese, ASPIRE Academy, Benevento ve Sassuolo takımlarında kaleci antrenörü olarak görev alan 32 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da yardımcı antrenör olarak çalıştı.

Fatih Karagümrük'te Mart 2020'de teknik direktörlük görevine başlayan Francesco Farioli, İstanbul temsilcisinde 20 maçta; 9 galibiyet, 7 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde etti ve 1.70 puan ortalamasını tutturdu.