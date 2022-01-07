Newcastle United Kieran Trippier'i kadrosuna kattı

07 Ocak 2022 Cuma, 12:22

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın liderliğindeki Suudi konsorsiyum tarafından geçen ekim ayında 300 milyon Sterlin karşılığında satın alınan Newcastle United, Kieran Trippier'i transfer ettiğini açıkladı.

Newcastle United'ın, Suudi konsorsiyum tarafından devralınması sonrası ilk transferi olan 31 yaşındaki futbolcu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

İngiliz kulübüne katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren deneyimli oyuncu, "Madrid'te geçirdiğim zamanlardan çok keyif aldım fakat Newcastle United'ın benimle ilgilendiğini öğrenince olmak istediğim yerin burası olduğunu biliyordum" diye konuştu.

Newcastle United'ın hocası Eddie Howe ile geçmişte Burnley'de beraber çalıştığı öğrenilen oyuncu, "Newcastle United oyuncusu olarak St. James' Park Stadı çimlerine ayak basmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kieran Trippier, geçen sezon Atletico Madrid ile İspanya Ligi'nde (La Liga) şampiyonluk yaşamıştı.