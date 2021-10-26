Newcastle United'ın sahibi Prens Selman, teknik direktörünü buldu

26 Ekim 2021 Salı, 14:36

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Suudi Arabistanlılar tarafından satın alınmasının ardından, değişim ve dönüşüme hızlı başladı.

Suudi Arabistan destekli bir fon tarafından 300 milyon sterlin'e satın alınan kulübe gelecek yıllarda birçok yıldızın katılması bekleniyor. Ancak Suudilerin önceliği takımı çalıştıracak bir teknik direktör bulmak.

AS gazetesinin haberine göre kulüp bir geçiş sürecine hazırlanıyor. Bu süreçte en üst seviye yıldızları takıma kazandıramayacakları düşüncesini taşıyorlar. Bu nedenle geçiş dönemini de projeye uygun bir teknik direktörle sürdürmek istiyorlar.

Siyah-beyazlılar bu çerçevede Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'ya ilgi gösteriyor. Başarılı kariyeriyle ön plana çıkan Fonseca'nın kadroyu inşa etme döneminde takıma büyük katkı vereceğine inanılıyor.

Fonseca ile birlikte Steven Gerrard ve Frank Lampard'ın isimleri de Newcastle United ile anılıyor.

48 yaşındaki Fonseca, teknik direktörlüğe 2012'de Portekiz ekibi Paços de Ferreira'da başladı. Daha sonra bir sezon Porto'yu çalıştıran teknik adam Paços de Ferreira'ya geri döndü. 2015-16 sezonunda Braga'da görev yapan Paulo Fonseca daha sonra ilk yurt dışı hamlesini gerçekleştirdi ve 2016-19 yılları arası Shakhtar Donetsk'i çalıştırdı. Son olarak 2019-2021 yılları arasında Roma teknik direktörlüğü yapan Fonseca şu anda hiçbir takımı çalıştırmıyor.