Newcastle United, Malick Thiaw transferini resmen açıkladı!

13.08.2025 11:14:00
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Milan forması giyen 23 yaşındaki Alman oyuncu Malick Thiaw'ı renklerine bağladı.

Premier Lig kulüplerinden Newcastle United, savunma hattını güçlendirmek adına Milan'dan Alman stoper Malick Thiaw'ı 35 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Transfer, kulüp tarafından resmen duyuruldu.

Geçen yaz adı Real Madrid ve Bayern Münih ile anılan 23 yaşındaki futbolcu, Serie A'daki bir sezonun ardından İngiltere'nin yolunu tuttu.

85 MAÇTA FORMA GİYDİ

Futbol kariyerine Almanya'nın Schalke takımında başlayan Thiaw, burada gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olmuştu.

İtalyan devinde 85 maça çıkan ve bir gol atan genç savunmacı, geçen sezon İtalya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.

Eddie Howe yönetimindeki Newcastle, bu transferle savunma hattını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

