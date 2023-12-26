Newcastle United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında kendi sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 19. hafta heyecanı yaşanıyor.
Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, kendi sahasında Nuno Espírito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
NEWCASTLE UNİTED - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?
St. James' Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
NEWCASTLE UNİTED - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.
Newcastle United, ligde oynadığı son maçta Luton Town deplasmanından 1-0 yenik ayrılmıştı.
Nottingham Forest ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'a 3-2 mağlup olmuştu.
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