Newcastle United - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
NEWCASTLE UNITED - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
St. James' Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
NEWCASTLE UNITED - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem István Kovács'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, grupta oynadığı ilk maçta kendi sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etmişti.
Newcastle United ise deplasmanda karşılaştığı Milan ile 0-0 berabere kalmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
- Tecavüz dosyası kapatılmak isteniyor!
- Erkan'dan '500 TL' çıkışı!
- Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
- Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu
- Erdoğan'ın tüm programları iptal edildi
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- Bilim insanları tescilledi: Bu şarkı kaygıyı azaltıyor!
- Ünlü oyuncunun evlat acısı! 28 aylık oğlu kurtarılamadı
- Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı!