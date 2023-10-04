Newcastle United - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:31
Newcastle United - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

NEWCASTLE UNITED - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James' Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

NEWCASTLE UNITED - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem István Kovács'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, grupta oynadığı ilk maçta kendi sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etmişti.

Newcastle United ise deplasmanda karşılaştığı Milan ile 0-0 berabere kalmıştı.


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