Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe eski öğrencisi Christian Atsu'yu unutmadı
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanan Newcastle United - Liverpool karşılaşması öncesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Christian Atsu için saygı duruşunda bulunuldu. Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, eski öğrencisini anarken, "Çok zor bir gün. yıkıldım. Benimle beraber Chrıstıan'ı tanıyan ve bilen herkes çok üzgün" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Christian Atsu'yu eski takımı unutmadı. İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Atsu'yu andı.
2016-2021 yılları arasında Newcastle United'da forma giyen Ganalı futbolcuya bir taziye mesajı da teknik direktör Eddie Howe'dan geldi.
Eddie Howe
"İNANILMAZ BİR KARAKTERE SAHİPTİ"
Liverpool ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Howe, "Çok zor bir gün. yıkıldım. Benimle beraber Chrıstıan'ı tanıyan ve bilen herkes çok üzgün. Onunla 1 sezon çalışma fırsatım olmuştu. İnanılmaz bir karaktere sahipti. İyi bir arkadaş ve mükemmel bir oyuncuydu. Ailesine baş sağlığı diliyoruz" diye konuştu.
İngiltere Ligi'nin 24'üncü haftasında gerçekleşen Newcastle United - Liverpool karşılaşmasında da Atsu için saygı duruşunda bulunuldu.
Duygusal anlar yaşanan St. James Park'ta tribünde iki çocuğu ile birlikte bulunan Christian Atsu'nun eşi, gözyaşlarına boğuldu
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