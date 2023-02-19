Ajax'ın Ganalı golcüsü Mohammed Kudus, Christian Atsu'yu unutmadı
Ajax, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 22. haftasında konuk ettiği Sparta Rotterdam'ı 4-0 mağlup etti. Ganalı futbolcu Mohammed Kudus, attığı golü hayatını kaybeden Christian Atsu'ya adadı.
Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Ajax ile Sparta Rotterdam karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ajax, 4-0'lık skorla kazandı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 64. dakikalarda Dusan Tadic, 27. dakikada Kenneth Taylor ve 84. dakikada serbest vuruştan Mohammed Kudus attı.
GOLU ATSU'YA ADADI
Kudus, attığı golü depremde hayatını kaybeden Christian Atsu'ya adadı.
Üst üste 4. galibiyetini alan Ajax, puanını 46'ya çıkardı ve lider Feyenoord ile farkı 3 puanda tuttu. Sparta Rotterdam ise 37 puanda kaldı.
Ajax, gelecek hafta Vitesse'ye konuk olacak. Sparta Rotterdam ise Utrecht'i ağırlayacak.
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