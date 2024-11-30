Newcastle United uzatmalarda yıkıldı!

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Crystal Palace'in Newcastle United'ı konuk ettiği maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Newcastle United uzatmalarda yıkıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 21:34

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Crystal Palace, Newcastle United'ı konuk etti.

Selhurst Park'ta oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Newcastle'ın golünü 53. dakikada Marc Guehi kaydetti. Crystal Palace'a beraberliği getiren gol ise 90+4. dakikada Daniel Munoz'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Newcastle 19, Crystal Palace ise 9 puana ulaştı.

Ligde bir sonraki hafta Crystal Palace, Ipswich Town'a konuk olacak. Newcastle ise Liverpool'u ağırlayacak.


Etiketler: #Newcastle United #İngiltere Premier Lig #premier lig #crystal palace
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