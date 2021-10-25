Fenerbahçe, 11.hafta karşılaşması olan Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, dün evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 kaybetmesinin ardından bugün ara vermeden İttifak Holding Konyaspor hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 11’inci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları antrenmanı, pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Serdar Aziz takımdan ayrı bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
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