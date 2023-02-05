Newcastle'ın yenilmezlik serisi sürdü! Newcastle United 1-1 West Ham United
İngiltere Premier Lig 22. hafta maçında Newcastle United, sahasında West Ham ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig 22. hafta maçında Newcastle United, sahasında West Ham ile karşılaştı.
St. James' Park'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 3. dakikada Callum Wilson'dan geldi. West Ham'ın golünü Lucas Paqueta kaydetti. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Newcastle, ligde çıktığı 21 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Son 15 maçı kaybetmedi. West Ham, son olarak Everton'ı evinde 2-0 mağlup etmişti.
Alınan bu sonucun ardından Newcastle, puanını 40 yaptı. West Ham ise 19'a çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Newcastle, Bournemouth'a konuk olacak. West Ham ise Chelsea'yi ağırlayacak.
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