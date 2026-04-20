Cumhuriyet Gazetesi Logo
Neymar, efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı: 'Bunu kaldırabilecek hiçbir insan yok'

20.04.2026 13:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Efsanesi olduğu Santos'ta taraftarların Neymar'a tepkisi devam ediyor. Fluminense'ye kaybedilen maçın ardından Neymar'ın soyunma odasına giderken yaptığı harekete taraftarlar tepki gösterirken Breziyalı yıldızdan açıklama geldi.

Brezilya Ligi'nde Santos ile Fluminense'nin karşı karşıya geldiği maç gol düellosuna sahne oldu. Fluminense maçı 3-2 kazanırken konuk takımın gollerini Jefferson Savarino, Rodrigo Castillo ve John Kennedy, Santos'un gollerini ise Gabriel Barbosa ve Alvaro Barreal kaydetti.

Kariyerini altyapısından yetiştiği ve efsanesi olduğu Santos'ta sürdüren Neymar'a yönelik taraftarların tepkisi bu maçın ardından da devam etti. Daha önceki maçlarda yıldız futbolcunun performansını eleştiren taraftarlar ile Neymar arasında saha içinde tartışma yaşanmıştı.

Fluminense maçının sonunda ise Neymar'ın soyunma odasına giderken yaptığı bir hareket tepkilere sebep oldu. Brezilya basınında yer alan haberlere göre 33 yaşındaki futbolcu soyunma odasına gittiği esnada kulaklarını yuhalamalardan dolayı kapattı. Sosyal medyadaki benzer yorumlara Neymar tepki gösterirken bu amaçla bir hareket yapmadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Neymar, "Gerçekten artık fazla abartıyorsunuz, sınırları da ciddi şekilde aşıyorsunuz. Bununla uğraşmak, buna maruz kalmak gerçekten çok üzücü. Bunu kaldırabilecek hiçbir insan yok!" açıklamasında bulundu. 

Geçen yıl Santos'a geri dönen Neymar, bu sezon 9 maçta süre alırken 4 gol ve 3 asist kaydetti.

İlgili Konular: #Brezilya #neymar #santos

Brezilya ekibi Santos, Neymar'ın takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Santos'un deneyimli oyuncusunun sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı iddia edildi.
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, katıldığı bir programda milli futbolcu Arda Güler hakkında övgü dolu sözler söyledi.
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Dünya Kupası öncesi kadroda olup olmayacağı büyük bir merak konusu olan Neymar ile ilgili konuştu.