Neymar, efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı: 'Bunu kaldırabilecek hiçbir insan yok'

Brezilya Ligi'nde Santos ile Fluminense'nin karşı karşıya geldiği maç gol düellosuna sahne oldu. Fluminense maçı 3-2 kazanırken konuk takımın gollerini Jefferson Savarino, Rodrigo Castillo ve John Kennedy, Santos'un gollerini ise Gabriel Barbosa ve Alvaro Barreal kaydetti.

Kariyerini altyapısından yetiştiği ve efsanesi olduğu Santos'ta sürdüren Neymar'a yönelik taraftarların tepkisi bu maçın ardından da devam etti. Daha önceki maçlarda yıldız futbolcunun performansını eleştiren taraftarlar ile Neymar arasında saha içinde tartışma yaşanmıştı.

Fluminense maçının sonunda ise Neymar'ın soyunma odasına giderken yaptığı bir hareket tepkilere sebep oldu. Brezilya basınında yer alan haberlere göre 33 yaşındaki futbolcu soyunma odasına gittiği esnada kulaklarını yuhalamalardan dolayı kapattı. Sosyal medyadaki benzer yorumlara Neymar tepki gösterirken bu amaçla bir hareket yapmadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Neymar, "Gerçekten artık fazla abartıyorsunuz, sınırları da ciddi şekilde aşıyorsunuz. Bununla uğraşmak, buna maruz kalmak gerçekten çok üzücü. Bunu kaldırabilecek hiçbir insan yok!" açıklamasında bulundu.

Geçen yıl Santos'a geri dönen Neymar, bu sezon 9 maçta süre alırken 4 gol ve 3 asist kaydetti.