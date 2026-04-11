Cumhuriyet Gazetesi Logo
Carlo Ancelotti'den Neymar sorusuna yanıt: 'Fiziksel olarak formda olan oyuncuları çağıracağım'

Carlo Ancelotti'den Neymar sorusuna yanıt: 'Fiziksel olarak formda olan oyuncuları çağıracağım'

11.04.2026 17:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Carlo Ancelotti'den Neymar sorusuna yanıt: 'Fiziksel olarak formda olan oyuncuları çağıracağım'

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Dünya Kupası öncesi kadroda olup olmayacağı büyük bir merak konusu olan Neymar ile ilgili konuştu.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Neymar ile ilgili gelen sorulara cevap verdi.

Ancelotti, "Göreve başladığınızdan bu yana basın toplantılarında en çok sorulan sorular Neymar ile ilgili oldu. Bu sizi rahatsız ediyor mu?" sorusunun ardından, "Hayır, rahatsız etmiyor. Neymar, Brezilya futbol tarihine damga vurdu ve vurmaya devam ediyor. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. İnsanların, onun Dünya Kupası'nı kazanmamıza yardımcı olabileceğini düşünmesi çok doğal. Şu anda durumunu değerlendiriyoruz. Dünya Kupası'nda oynamak için gerekli niteliklere sahip olduğunu göstermek için hala iki ayı var" yanıtını verdi.

İtalyan teknik adam, bu sözlerinin ardından, "Neymar'ın fiziksel olarak yüzde 100 formda olmasını istiyorsunuz ama en son ne zaman bu formda oldu, 2022 Dünya Kupası'nda mı?" şeklinde yöneltilen soruya ise, "Bilmiyorum ama yüzde yüz formuna dönebilecek kapasitesi var. Sadece fiziksel olarak formda olan oyuncuları kadroya çağıracağım. Neymar, diz sakatlığının ardından güçlü bir geri dönüş yaptı ve goller attı. Böyle devam etmesi ve kondisyonunu geliştirmesi gerekiyor. Doğru yolda ilerliyor" cevabını verdi.

Santos'ta bu sezon 6 maçta süre bulan 34 yaşındaki Neymar, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

İlgili Konular: #Brezilya #neymar #carlo ancelotti

Gabriel Sara'dan Brezilya Milli Takımı açıklaması: Okan Buruk ve Carlo Ancelotti sözleri... Kariyerinde ilk kez milli takıma seçilen Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sara, Galatasaray'a transferi sürecinde teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmenin belirleyici olduğunu söyledi.
2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda olacak mı? Carlo Ancelotti'den Neymar yanıtı! Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 33 yaşındaki oyuncu Neymar'ın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna girme ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.
Carlo Ancelotti'den Gabriel Sara açıklaması! Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maçın ardından Sara hakkında konuşurken Dünya Kupası kadrosuna değindi.