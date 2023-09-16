Neymar formayı ilk kez giydi: Al Hilal farklı kazandı!

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Hilal, Riyadh'ı 6-1 mağlup etti. Oyuna sonradan giren yeni transfer Neymar mücadeleyi 1 asistle tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 09:44
Neymar formayı ilk kez giydi: Al Hilal farklı kazandı!
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Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Hilal sahasında Riyadh'ı 6-1 mağlup etti. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal'de yeni transfer Neymar ilk kez sahne aldı.

NEYMAR ASİSTLE BAŞLADI

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Neymar, 64. dakikada Michael'in yerine oyuna dahil oldu. Brezilyalı yıldız, 83'te Malcom'un attığı golde asisti yapan isim oldu.

Maçta Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri Aleksandar Mitrovic, Al Shahrani, Nasser Al Dawsari, Malcom ve Salem Al Dawsari (2) kaydetti.

Riyadh'ın tek golü ise 90+6'da Al Zaqan'dan geldi.

JESUS'UN AL-HİLAL'İ ZİRVEDE

Bu sonuçla Al-Hilal 6 maç sonunda aldığı 5 galibiyet, 1 beraberlikle zirvede yer aldı. Riyadh ise 6. maçında 4. yenilgisini tattı.

Al-Hilal ligde gelecek hafta Damac FC deplasmanına çıkacak.


Player Alanı
Al Hilal neymar Suudi Arabistan Pro Lig

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