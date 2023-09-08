Neymar: 'Suudi Arabistan Ligi, Fransa'dan daha iyi olabilir'
Rekor transfer bedeliyle Al Hilal'e transfer olan Neymar, Suudi Arabistan Ligi'nin Fransa Ligi'nden daha kaliteli olabileceğini iddia etti.
Brezilyalı yıldız Neymar, Bolivya ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
Neymar, Suudi Arabistan Ligi'nin Fransa Ligi'nden daha iyi durumda olabileceğini belirterek, "Futbol topu her yerde yuvarlak, Suudi Arabistan Ligi'ni oluşturan yıldızlar göz önüne alındığında Ligue 1'den daha iyi olması mümkün. İlk gittiğimde Fransa Ligi'nin de kolay olduğunu söylemişlerde ama en çok acı çektiğim yer orası oldu" diye konuştu.
Suudi Arabistan'a uyum sağlamakta zorluk çekeceğini düşünmediğini belirten Neymar, "Arapça bilmiyorum ama Fransa'da geçirdiğim 5-6 yıldan sonra Fransızca da öğrenememiştim, şimdi de aynı şekilde olur muhtemelen. Ben yeni bir kültür keşfettiğim için mutluyum. Çok iyi şekilde karşılandım ve ben seçimimden memnunum" sözlerini kullandı.
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