Neymar'ın sevgilisi ve yeni doğan kızını kaçırmaya çalıştılar!
Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Neymar'ın sevgilisi Bruno Biancardi'nin evine giren saldırganlar Biancardi ve kızı Mavie'yi kaçırma girişiminde bulundu.
Brezilyalı yıldız Neymar, hayatının şokunu yaşadı.
Portekiz basınında yer alan habere göre, Brezilyalı yıldız Neymar'ın yeni doğan kızı Mavie ve sevgilisi Bruna Biancardi, salı günü Sao Paulo civarında silahlı saldırganlar tarafından kaçırılma girişiminde bulundu.
KOMŞULAR İMDADINA YETİŞTİ
Silahlı 3 saldırgan, Neymar'ın kız arkadaşının Sao Paulo'daki evine girdi. Biancardi'nin anne ve babasının elini bağlayan suçlular, komşuların güvenliği aramasıyla binadan uzaklaştı.
Soyguncuların kaçmadan önce Neymar'ın kız arkadaşı Biancardi ve yeni doğan bebeklerinin nerede olduğunu sorduğu ve onları kaçırma niyetinde oldukları belirtildi.
"20 YAŞINDA BİR GENÇ TUTUKLANDI"
Sao Paulo Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Son gelişmelere göre, üç silahlı adamın eve girdiği ve 50 ve 52 yaşındaki mağdurları etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Şüpheliler cüzdan, saat ve mücevher çaldı. Olayla ilgili olarak 20 yaşında bir erkek tutuklandı. İkinci failin kimliği tespit edilmiş olup, üçüncü failin kimliğinin tespit edilmesi ve tutuklanması için çalışmalar devam etmektedir."
NEYMAR VE BIANCARDI'DEN AÇIKLAMA
Biancardi daha sonra Instagram'da bir paylaşımda bulunarak, "Maddi şeyler kurtarıldı, önemli olan herkesin iyi olması ve olaya karışan kişilerin bulunması" dedi.
Daha sonra Neymar da bir mesaj paylaşarak "Tanrıya şükür herkes iyi" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaymakamdan 'döner' hesabı
- Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
- İşte 'Polat'ları yakan o ihbar mektubu
- Barış Yarkadaş'tan açıklama geldi
- Filistin Devlet Başkanı Abbas’a suikast girişimi iddiası
- Akşener'den yanıt geldi!
- CHP'li isimden İmambakır Üküş açıklaması!
- Açıklama geldi!
- Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali ortaya çıktı
- 'Transfer'de 'teşvik' iddiası