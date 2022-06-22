NFL oyuncusu Jaylon Ferguson hayatını kaybetti

22 Haziran 2022 Çarşamba, 19:25

NFL oyuncularından Jaylon Ferguson, 26 yaşında hayatını kaybetti.

26 yaşındaki savunma oyuncusunun vefatıyla ilgili kulübü Baltimore Ravens'tan yapılan açıklamada, "Jaylon Ferguson'ın trajik vefatından derin üzüntü duyuyoruz. O, kocaman bir gülümsemesi olan, nazik, saygılı bir genç adamdı" ifadeleri kullanıldı.

Ölüm nedeni açıklanmayan Ferguson, 2019 yılında draftın üçüncü turunda seçilmesinden bu yana NFL'de 38 maçta forma giymişti.

Baltimore Polis Departmanı da genç sporcunun ölüm nedeni belirlenene kadar, bu durumun şüpheli ölüm soruşturması olarak sınıflandırılacağını bildirdi.