Nice, sahasında Lens'i geçti!
Fransa Ligue 1'de Nice, sahasında Lens'i 2-0'lı skorla mağlup etti.
Fransa Ligue 1 21. hafta karşılaşmasında Nice, sahasında Lens ile karşı karşıya geldi. Stade de Nice'teki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Nice'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Gaetan Laborde ve 64. dakikada Jonathan Clauss attı.
Lens, Facundo Medina'nın 57. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Nice, 37 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Lens, 33 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nin gelecek haftasında Nice, Le Havre deplasmanına gidecek. Lens, sahasında Strasbourg'u konuk edecek.
Etiketler: #nice #Lens #Fransa Ligue 1
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