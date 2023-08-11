Nick Kyrgios, ABD Açık'a katılamayacak

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, sakatlığının devam etmesi nedeniyle sezonun dördüncü ve son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta yer alamayacak.

AA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 14:54
Nick Kyrgios, ABD Açık'a katılamayacak
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Organizasyon yetkilileri tarafından ABD basınına yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki oyuncu, bileğindeki sakatlık nedeniyle 28 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde New York'ta düzenlenecek turnuvada mücadele edemeyecek.

Uzun süredir sakatlık sorunlarıyla mücadele eden Kyrgios'un, bu sezon grand slam turnuvalarına katılma olasılığı kalmadı. Avustralya Açık'a dizindeki, Fransa Açık'a ayağındaki sakatlık nedeniyle katılamayan Kyrgios, geçen yıl finale kadar yükseldiği Wimbledon'daki son mücadeleye ise şu an devam eden bileğindeki sakatlık nedeniyle katılamamıştı.

Bu yıl sadece Almanya'da düzenlenen Stuttgart Açık turnuvasında bir maça çıkabilen Kyrgios, dünya sıralamasında ilk 20 arasından 92'nciliğe kadar düştü.


ABD Açık Nick Kyrgios sakatlık

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