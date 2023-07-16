Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe itirafı

Yayınlanma: 16.07.2023 - 15:29

Güncelleme: 16.07.2023 - 15:56

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Nicolas Anelka, Tivibu Spor'da önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Anelka'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"FENERBAHÇE'YE GELME NEDENİM"

"Manchester City’deyken daha büyük bir kulüpte oynamak istiyordum. O dönemki City şu ankinden çok farklıydı. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynama potansiyelini biliyordum. Eğer ligi 1. bitirirsek Şampiyonlar Ligi’nde oynayacaktık. Bu fırsat Manchester City’de yoktu. Nitekim Fenerbahçe’de ligi şampiyon bitirip Şampiyonlar Ligi’nde oynadık. Bu sebeple Fenerbahçe’ye geldim.

"TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİM"

Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum ve onları çok özledim. Gittiğimden beri çok zaman oldu. Her zaman kalbimdeler. Ben de hayatım boyunca bir Fenerbahçe taraftarı olacağım.

"ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"

Bence sıkıntı yaratan şey Galatasaray’a kaybetmek, Beşiktaş’a iç sahada kaybetmek. Bence Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı iç sahada 3 puan alsaydık belki sonunda şampiyon olabilirdik.

"GERİ DÖNMEK İSTEDİM"

Kulüpten ayrılırken Aziz Yıldırım ile biraz tartışma yaşamıştık ama ona her zaman saygı duydum. Çünkü iyi bir başkan ve kulüp için çok şey yaptı. Futbolu bırakmadan önce Fenerbahçe’ye dönmek istedim. Maalesef Aziz Yıldırım’a ulaşamadım. Yine de saygı duyuyorum.

ARDA GÜLER YORUMU

Bir mesajım yok. Çünkü artık o bir profesyonel. Ne yapması gerektiğini bilir. Ama bir şey söylemem gerekirse, sabırlı olması, orası büyük bir kulüp. Çok fazla oynamak isteyen oyuncu var. Sabırlı, sakin olup ağırdan almalı. Başlarda zor olsa da oynama şansı gelecek. İyi bir teknik direktörü var. Onunla Chelsea'de çalıştım. Onu tanıyorum, çok iyi. Arda'yı ne zaman sahaya çıkaracağını bilir. Bazen genç oyuncular oynamak ister. Ama Ancelotti yeterince akıllıdır. Onu ne zaman oynatacağını bilir. En önemli şey sıkı çalışmak ve sabırlı olmak."