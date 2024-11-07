Nicolo Zaniolo attı: Atalanta, Stuttgart deplasmanından galibiyetle döndü!
Atakan Karazor'un formasını giydiği Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Atalanta'ya 2-0 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Atalanta, deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi.
Stuttgart Arena'da oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.
ZANIOLO GOL ATTI
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Ademola Lookman ve 88. dakikada Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo kaydetti.
ATAKAN KARAZOR 74 DAKİKA OYNADI
Öte yandan Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Atakan Karazor, ilk 11'de başladığı maçta 74 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Atalanta 8 puana ulaştı, Stuttgart ise 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Atalanta, Young Boys'a konuk olacak. Stuttgart ise deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak.
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