Nicolo Zaniolo'dan Rafael Leao yorumu: 'Galatasaray'a giderek doğru bir karar verdi'

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de kariyerini sürdüren Nicolo Zaniolo, en büyük hayalinin Dünya Kupası'nda oynamak olduğunu söyledi. Kariyeri boyunca en etkilendiği stadyumlardan birinin Rams Park olduğunu ve taraftarların özel bir atmosfer yarattığını belirten İtalyan futbolcu, sarı-kırmızılıların bu yaz kadrosuna kattığı Rafael Leao transferi için de değerlendirmelerde bulundu.

"EN BÜYÜK HAYALİM İTALYA İLE DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK"

Zaniolo, İtalyan basınından Calcio Mercato'ya verdiği röportajda kariyer hedefleriyle ilgili şunları söyledi:

"Ben her zaman kısa vadeli hedefler koyarım. Şimdi tek istediğim sahaya geri dönüp Udinese ile kendi seviyemde mücadele etmek. En büyük hayalim ise İtalya ile Dünya Kupası'nda oynamak. Kulüp olarak hedefimiz geçen yıl olduğu gibi 50 puanı yakalamak veya aşmak. Avrupa'ya gidebilir miyiz? Mütevazı olmalıyız. Serie A'yı kazanmak istediğimizi söyleyebilirim ama bunu isteyen tek biz değiliz... Takım güçlü, harika şeyler yapabiliriz, ancak birçok iyi takım var ve gerçekçi olmalıyız."

"SAHA DIŞINDA DA BANA ÇOK YARDIMCI OLDU"

Roma'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile hala görüştüğünü aktaran Zaniolo, "Mourinho her şeyde ‘Özel’. Teknik direktörlük, saha içi, oyun vizyonu. Anlatabileceğim o kadar çok anekdot var ki... Birini anlatmam gerekirse Konferans Ligi finali olabilir: Tüm ekip benim yerime başka bir oyuncunun oynamasını tavsiye etti. Mourinho da şöyle cevap verdi, ‘Hayır, Nicolo yarın oynamalı çünkü gol atıyor.’ Başka zamanlarda da soyunma odasına gelir ve "Yarın güçlü başlayacağız, onları zor durumda bırakacağız ve 1-0 öne geçeceğiz" derdi ve ertesi gün maça iyi başlayıp 1-0 öne geçerdik. O bir usta. Saha dışında da bana çok yardımcı oldu. Hala konuşuyoruz. O ara sıra mesaj atıyor, ben de ara sıra mesaj atıyorum. Dünya çapında şampiyonlar yetiştirmiş bir teknik direktörün kendiliğinden bana nasıl olduğumu sorması, teknik direktörlüğünden önce bile, insan olarak büyüklüğünü gösteriyor" açıklamasında bulundu.

"HER MAÇTA 50-60 BİN COŞKULU TARAFTAR VAR"

"Birçok ikonik ve önemli stadyumda oynadın. Bunlardan hangisi size en çok ilham verdi? Belki de atmosferiyle Galatasaray olabilir mi?" sorusunu Zaniolo şöyle yanıtladı:

"Doğru (Gülerek). Anfield, Old Trafford, San Siro, Olimpico gibi harika stadyumlarda oynadım. Galatasaray'da taraftarlar inanılmaz, bir metre ötedeki takım arkadaşınızı duyamıyorsunuz ve kulağına fısıldamanız gerekiyor. Her maçta 50-60 bin coşkulu taraftar var. Her zaman Şampiyonlar Ligi finali gibi hissettiriyor. Tabii ki Olimpico... Söylememe bile gerek yok. Ama en çok aklımda kalan stadyum Santiago Bernabeu. Orada Real Madrid-Roma maçı oynamak, o seviyedeki ilk resmi maçım, asla unutamayacağım bir şey."

"GALATASARAY'A GİDEREK DOĞRU BİR KARAR VERDİ"

Zaniolo, Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna kattığı Rafael Leao hakkında da konuştu. İtalyan futbolcu, Leao için şunları kaydetti:

"Galatasaray'a giderek doğru bir karar verdi. Leao dünya çapında ve en iyi kanat oyuncularından biri. Galatasaray çok prestijli bir takım, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ve Türk futbolu, Osimhen ve Sane gibi yıldızları transfer ederek muazzam bir şekilde gelişti. Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulduysa, kesinlikle çok başarılı olabilir. Ona en iyisini diliyorum ve ne kadar iyi olduğunu herkese göstermeye devam etmesini umuyorum. Onu şahsen tanımıyorum ama içgüdüsel olarak onu seviyorum."