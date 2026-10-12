Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü Barcelona’yı sahasında konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde gözler, Katalan ekibinin yıldız futbolcusu Raphinha’ya çevrildi. Peki, Raphinha, Galatasaray maçında oynayacak mı? Raphinha sakat mı?

RAPHINHA SAKATLANDI MI?

İspanyol ekibi Barcelona'nın yıldız futbolcusu Raphinha, Brezilya milli takımında yaşadığı hafif sakatlık sonrasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

RAPHINHA GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, LaLiga'da yarın karşılaşacakları Getafe maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Raphinha hakkında "Bu bir sakatlık değil, ancak geçen yıl üç sakatlık geçirdiği için dikkatli olmalıyız. Getafe ve Galatasaray maçında oynayamayacak." ifadelerini kullandı.