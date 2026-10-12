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Raphinha, Galatasaray maçında oynayacak mı? Raphinha sakat mı?

Raphinha, Galatasaray maçında oynayacak mı? Raphinha sakat mı?

12.10.2026 16:36:00
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Haber Merkezi
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Raphinha, Galatasaray maçında oynayacak mı? Raphinha sakat mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona’da Raphinha’nın durumu merak konusu oldu. Brezilyalı yıldızın sakatlık sonrası mücadelede forma giyip giymeyeceği araştırılırken, Barcelona’nın açıkladığı kamp kadrosuyla birlikte soru işaretleri de yanıt buldu. Peki, Raphinha, Galatasaray maçında oynayacak mı? Raphinha sakat mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü Barcelona’yı sahasında konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde gözler, Katalan ekibinin yıldız futbolcusu Raphinha’ya çevrildi. Peki, Raphinha, Galatasaray maçında oynayacak mı? Raphinha sakat mı?

RAPHINHA SAKATLANDI MI?

İspanyol ekibi Barcelona'nın yıldız futbolcusu Raphinha, Brezilya milli takımında yaşadığı hafif sakatlık sonrasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

RAPHINHA GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, LaLiga'da yarın karşılaşacakları Getafe maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Raphinha hakkında "Bu bir sakatlık değil, ancak geçen yıl üç sakatlık geçirdiği için dikkatli olmalıyız. Getafe ve Galatasaray maçında oynayamayacak." ifadelerini kullandı.

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