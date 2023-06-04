Nicolo Zaniolo: 'Fenerbahçe maçı özür içindi'

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Nicolo Zaniolo karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı. İtalyan futbolcu, "İstanbulspor maçında gördüğüm kırmızı kart nedeniyle özür dilerim. Fenerbahçe maçındaki performansım da özür içindi. Biz aile gibiyiz ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 21:45
Nicolo Zaniolo: 'Fenerbahçe maçı özür içindi'
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Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide iki gol atan Nicolo Zaniolo açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Nicolo Zaniolo "Çok mutluyum. İstanbulspor maçında gördüğüm kırmızı kart nedeniyle özür dilerim. Fenerbahçe maçındaki performansım da özür içindi. Biz aile gibiyiz ve çok mutluyuz" dedi.

"KAZANIYORSA DEĞİŞTİRMEMEK LAZIM"

Açıklamalarına devam eden İtalyan futbolcu "İlk geldiğimde kondisyonum çok iyi değildi. Hoca ile fikrim aynı, takım kazanıyorsa, takımı değiştirmemek lazım. Çalışmalara devam ettim ve şans geldiğinde kullanmaya çalıştım. İkinci kupam, Roma'dan sonra Galatasaray'la... Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.


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