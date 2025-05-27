Fiorentina forması giyen Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlatıldı. İtalyan basını, Zaniolo'nun, Roma ile Fiorentina'nın U20 takımları arasında oynanan maçın ardından Roma'nın soyunma odasına giderek iki oyuncuya yumruk attığını iddia etmişti.

Roma, bu iddianın ardından, "Yapılan incelemeye göre, maç sonrası Zaniolo'nun kulübün genç takımı olan U20 takımının soyunma odasına gittiği ve bazı altyapı oyuncularına karşı kışkırtıcı bir tavır sergilediği anlaşılmıştır. Bu karşılaşma sırasında U20 takımından iki oyuncunun fiziksel olarak darp edildiği belirtilmiştir." şeklinde bir açıklama yaptı.

Zaniolo, Roma'nın bu açıklamasının ardından hakkındaki iddiaları yalanları ve, "Maçın sonunda Fiorentinalı çocukları tebrik etmek için soyunma odasına gittim ve ardından Roma soyunma odasına giderek onlara 'Merhaba' demek istedim. Sonrasında sezon için tebriklerimi ilettim, ancak bana hakaret etmeye başladılar, bu yüzden durumun kötüye gitmesini önlemek için ayrılmayı tercih ettim." açıklamasını yaptı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, yaşanan bu gelişmelerin ardından İtalya Futbol Federasyonu Spor Savcılığı, 25 yaşındaki futbolcu hakkında soruşturma başlattı.

İtalyan basınındaki haberde, Zaniolo'nun olayıyla ilgili sorgulamaların hemen başlayacağı belirtildi. Zaniolo'nun hakkındaki olayla ilgili suçlu bulunması durumunda çok ağır bir men cezası alabileceği kaydedildi.

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Atalanta'ya kiralanan Zaniolo, devre arası transfer döneminde ise bu kez Fiorentina'ya kiralanmıştı.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda çıktığı 36 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.