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Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması: Ameliyat edildi!

Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması: Ameliyat edildi!

27.05.2025 16:24:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması: Ameliyat edildi!

Süper Lig ekibi Galatasaray, 24 yaşındaki milli oyuncu Yunus Akgün'ün sakatlığı nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sezonun son maçı öncesinde Yunus Akgün'ün sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı takımın paylaşımda, "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana’da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir" denildi.

44 MAÇTA 26 GOLE KATKI

Açıklamada ayrıca, "Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 maça çıkan milli futbolcu, 12 gol ve 14 asist kaydetti.

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