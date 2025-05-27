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Sarunas Jasikevicius:'Daha Türkiye Ligi var'

Sarunas Jasikevicius:'Daha Türkiye Ligi var'

27.05.2025 17:32:00
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Haber Merkezi
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Sarunas Jasikevicius:'Daha Türkiye Ligi var'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague şampiyonluğunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başarılı başantrenör, "Gelecek sezon yine şampiyonluk için mi yola çıkacaksınız?" sorusunun ardından, "Final sonrası son 48 saati sarhoş geçirmişken şu an neden gelecek sezonu düşünmem gerektiğini bilmiyorum." dedi.

Açıklamalarını sürdüren Jasikevicius, "Taraftarlar her zaman çok büyük destek oldular. Abu Dabi'de de bizimle beraberlerdi. Bundan sonra bu soruyu yasaklıyorum. Çünkü onları zaten çok seviyoruz." diye konuştu.

Jasikevicius, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Diğer oynadığım takımlara göre dil bariyeri var. Bu yüzden tam olarak anlamıyorum. Birçok takımla çalıştım hepsi benim bir parçam. Fenerbahçe de çok büyük parçam, Zalgiris'in yeri ayrı. Dil bariyeri aşıldıkça daha iyi olacak." dedi.

"Antrenmanlarda da maçlarda da aynı şekildeyim, 9 aydır birlikteyiz. Oyuncuların bana alışmış olmaları gerekiyor." diyen Jasikevicius, sezonun kırılma anıyla ilgili, "Kırılma anı ocak ayı diyebilirim. Efes ile maçımız vardı. Efes maçıyla güzel bir başlangıç yaptık." dedi.

Jasikevicius, "Önümüzdeki seneyi henüz düşünme fırsatım olmadı çünkü çok eğlendik. Daha Türkiye Ligi var." sözlerini sarf etti.

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