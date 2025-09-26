Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı: 'Hedefimize ulaşmamıza yardımcı olmak için...'

Galatasaray'ın Avrupa'daki transfer döneminin son gününde Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, yeni takımında etkileyici bir başlangıca imza attı.

Siyah beyazlılarda ilk kez 11'de yer aldığı Palermo ile oynanan İtalya Kupası maçında takımının ilk golünü atan ve 2-1'lik galibiyette pay sahibi olan Zaniolo, başarılı performansıyla İtalyan basınından takdir topladı.

26 yaşındaki oyuncu, Milano Moda Haftası'nda bazı takım arkadaşlarıyla birlikte Udinese'nin 2025/26 sezonu üçüncü formasının tanıtımına katıldı ve basın mensuplarına son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zaniolo, başrolde olduğu maç hakkında sorulan bir soru üzerine "Takım olarak harika bir akşamdı çünkü bir sonraki tura yükseldik ve bu turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapmayı hedefledik" dedi.

İtalyan yıldız, fiziksel durumu hakkında ise "Her gün çok çalışıyorum, hatta çift antrenman yapıyorum. Bunu yapmaktan mutluyum çünkü çalışmayı seviyorum, kendimi iyi hissetmeyi seviyorum. Henüz yüzde 100 hazır değilim ama ilk maçımdan beri her şey çok gelişti" diye konuştu.

'UZUN VE YORUCU BİR GÖRÜŞMEYDİ

Öte yandan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, TuttoMercatoWeb'e verdiği röportajda, futbolcusuyla ilgili soruları yanıtladı. Vigorelli, "Bu gol Zaniolo için sadece bir başlangıç ​​mı?" sorusu üzerine "Umarız öyledir, çünkü Udinese'nin maçı kazanmasına ve İtalya Kupası'nda bir sonraki tura yükselmesine yardımcı oldu. Morali yerinde. Nicolo'yu tanıyorum ve onun kalitesinden ve değerini kanıtlayabileceğinden hiçbir zaman şüphem olmadı" ifadelerini kullandı.

İtalyan menajer, futbolcusunun Galatasaray'dan Udinese'ye transfer süreciyle ilgili bir soruyu ise "Uzun ve yorucu bir görüşmeydi. Oyuncu bu süreçte sabırlı ve Udinese'ye gelme konusunda tutkuluydu. Nicolo, hedefimize ulaşmamıza yardımcı olmak için büyük bir kararlılık gösterdi. Doğru seçim olacağına inanıyorduk ve öyle olacağına inanıyoruz" diyerek yanıtladı.

MENAJERİNDEN “MİLLİ TAKIM” İDDİASI

Zaniolo'nun kariyerini yeniden başlatması için Udinese'nin doğru bir yer olduğunu vurgulayan Vigorelli, 26 yaşındaki oyuncunun İtalya Milli Takımı kadrosuna da yeniden seçileceğine inandığını söyledi. Nicolo Zaniolo'nun İtalya Milli Takımı'na yeniden seçilmesinin, Galatasaray'ın futbolcuyu bonservisiyle satabilmesi açısından kolaylık sağlaması bekleniyor.

ZANIOLO'NUN SATIN ALMA OPSİYONU

Udinese'nin Galatasaray'dan 3 milyon Euro'ya kiraladığı Zaniolo için sezon sonunda iki farklı şekilde satın alma opsiyonu bulunuyor. İtalyan kulübü, 5 milyon Euro ödeyerek Galatasaray'a olası bir satışta yüzde 50 pay verebilir veya doğrudan 10 milyon Euro ödeyerek futbolcunun bonservisinin tamamını alabilir.