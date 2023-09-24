Nicolo Zaniolo oynadı: Aston Villa, Chelsea'yi mağlup etti
Nicolo Zaniolo'nun kiralık olarak formasını giydiği Aston Villa, Chelsea'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de 6. hafta maçında Chelsea ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Aston Villa oldu.
Chelsea'de 20 yaşındaki sağ bek Malo Gusto, 58. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Aston Villa'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 73. dakikada Ollie Watkins kaydetti.
Konuk ekip Aston Villa'da Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo maça 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı. Zaniolo'nun performansı beğeni topladı.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, bu sezon ligde üçüncü mağlubiyetini aldı ve 5 puanla haftayı kapattı.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa puanını 12'ye yükseltti.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Chelsea, Fulham'a konuk olacak. Aston Villa, Brighton & Hove Albion'ı ağırlayacak.
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