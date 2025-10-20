Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nicolo Zaniolo, Serie A'da siftah yaptı!

Nicolo Zaniolo, Serie A'da siftah yaptı!

20.10.2025 23:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Nicolo Zaniolo, Serie A'da siftah yaptı!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Udinese, deplasmanda Cremonese ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Udinese, deplasmanda Cremonese'ye konuk oldu.

Stadio Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

NICOLO ZANIOLO'DAN LİGDE SİFTAH

Udinese'nin Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo,51. dakikada takımının tek golünü attı. İtalyan yıldız, attığı bu gol ile bu sezon Serie A'daki ilk golünü kaydetti.

Ev sahibi Cremonese'nin golü ise 4. dakikada Filippo Terracciano attı.

Bu sonuçla birlikte Udinese, 9 puanla 11. sırada konumlandı. Cremonese ise 10 puan ile 10. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Udinese, Lecce'yi ağırlayacak. Cremonese, Atalanta'yı konuk edecek.

İlgili Konular: #udinese #Cremonese #İtalya Serie A

İlgili Haberler

Nicolo Zaniolo'dan dikkat çeken açıklama: 'Artık geri dönüş yok'
Nicolo Zaniolo'dan dikkat çeken açıklama: 'Artık geri dönüş yok' Süper Lig ekibi Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı: 'Hedefimize ulaşmamıza yardımcı olmak için...'
Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı: 'Hedefimize ulaşmamıza yardımcı olmak için...' Galatasaray'dan Udinese'ye kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli açıklamalarda bulundu.
Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı: 'Takım arkadaşlarım kalmamı istedi'
Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı: 'Takım arkadaşlarım kalmamı istedi' Galatasaray’ın İtalya Serie A ekibi Udinese’ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılı ekipten ayrılığı ve eski teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuştu.