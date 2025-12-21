Spor yazarları Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını kaleme aldı: 'Eksik Beşiktaş, savaşarak kazandı!'

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti ve ilk devreyi 3 puanla bitirdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, siyah-beyazlı takımın performansını ve 90 dakikayı yorumladı.

"EĞRİSİ DOĞRUSUNA"

Gülengül Altınsay: "Sakat, cezalı ve milli takımlara gidenler nedeniyle Beşiktaş’ta Demir Ege, Kartal ve Taylan ilk on birde. Yani eğrisi doğrusuna gelmiş. Zaten hata yapacaklarsa bu gençler yapsın. Ve Orkun bu kez en etkili olduğu forvet arkasında. Maç tempolu başlıyor ama 3. bölgede rastgele ortalar, yanlış paslar işi bozuyor. Yine de Beşiktaş’ın net pozisyonları ve direkten dönen topu var. Abraham 43’te ceza alanı içinde sakatlanıp -ki bu penaltı olabilir- çıkınca 18’lik Devrim oyuna giriyor. Rashica santrfora geçiyor. Böylece sahada 5 altyapı oyuncusu oluyor Kartal’ın. Mücadele var, dayanışma var bu takımda. Hızlı çıkınca Rashica ile gol de geliyor. Sonuçta 3 puan 1 golle kazanılıyor. Zorunluluktan da olsa ilk kez Beşiktaş takım gibi oynuyor. Bu bir başlangıç olabilir." (Cumhuriyet)

"EKSİK BEŞİKTAŞ, SAVAŞARAK KAZANDI!"

Güntekin Onay: Dün Beşiktaş’ta herkes çok yoğun bir mücadele verdi ancak özellikle Orkun Kökçü çok istekli ve kazanma arzusuyla doluydu. Hem sahada hem de kulübede birçok eksiği olan Beşiktaş için tek vazgeçilmez olan gerçek: Mücadele gücü. Dün de buna tanık olduk. Ligin ilk yarısı siyah beyazlılar için ciddi derecede sorunlarla ve olumsuzluklarla geride kaldı. Aynı maçlarda aynı senaryolarla Sergen Yalçın’ın takımı küçük detaylarla 8-10 puan daha fazla alabilirdi. Ligin devre arasında fırsat transferi olacaksa yapılabilir. Tribünler istiyor diye popülist hamleler yapılmamalı. Alınacak oyuncular günü kurtarmak için değil bundan sonraki sezonları da hesaba katarak hareket edilmeli. (Hürriyet)

"BU KADROYLA İYİ SONUÇ"

Bilal Meşe: Abraham’ın çıkmasıyla Rashica forvete geçti. Kartal’ın pasıyla 64’te göbekten indi, iki savunmacıyı geçti, kalecinin yanından topu uzak köşeye göndererek, şeytanı bacağını da kırdı! Rashica’nın golü, futbol kalitesini bir tık yukarı taşırken, konuk takım özellikle duran toplarda etkili olmaya çalıştı. Azatma dakikalarında da oldukça etkili gözüktü, Taylan Antalyalı’nın bazukasını Ersin kornere tokatladı. Beş dakikalık uzatmada Beşiktaş 1-0’ı korumak adına savunmasında büyük bir mücadele ortaya koyuyorsa varın, gerisini siz düşünün! Valla Sergen hocanın elindeki malzeme bu, iyi bir yemek çıkar mı, sabaha kadar tartışırız! Neyse ki, Kartal üç puanla tanıştı, iş kazasına uğramadı. Dileriz bu moral diğer maçlara yansımalar yapar! (Milliyet)

"YOLU ÇOK UZUN"

Cem Dizdar: İkinci devreye güçlü başlayan Rize oldu. Üst üste geliyorlardı ama beklenmedik bir “geçiş”le golü bulan Milot Rashica’yla ev sahibi oldu! Devamında karşılıklı olarak dengesi olmayan girişimler olsa da tercih sorunları nedeniyle gol çıkmadı. Uzatmadaki Rize baskısına karşın Ersin Destanoğlu’nun çıkardığı özellikle bir top maçın süslerinden biri oldu. Ersin takımının maçı kazanmasındaki başat aktör olduğuna göre Beşiktaş’ın yolu hayli uzun demektir. Neticede iki takım da ilk devreyi ihmal edip ikinci devreyi baz alarak konuşursak ülke vasatının üzerine çıktı demeyelim ama en azından çıkmaya gayret etti. (Fanatik)