Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş, Abraham'ın son durumunu açıkladı!

Beşiktaş, Abraham'ın son durumunu açıkladı!

20.12.2025 23:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş, Abraham'ın son durumunu açıkladı!

Çaykur Rizespor maçında başına aldığı darbe nedeniyle maça devam edemeyen Tammy Abraham hakkında Beşiktaş açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Milot Rashica'nın golüyle Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Siyah beyazlılarda maçın ilk yarısında başına darbe alan Tammy Abraham oyundan çıkarak hastaneye götürülmüştü.

Beşiktaş Kulübü, Tammy Abraham'ın son durumunu açıkladı.

Siyah beyazlıların resmi sitesinden yapılan duyuruda, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor’la oynadığı müsabakanın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır. Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Tammy Abraham'ın, 23 Aralık Salı günü Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında oynaması bekleniyor.

İlgili Konular: #çaykur rizespor #sakatlık #tammy abraham

İlgili Haberler

Beşiktaş taraftarından TFF'ye tepki: 'Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak'
Beşiktaş taraftarından TFF'ye tepki: 'Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak' Çaykur Rizespor maçı öncesi siyah-beyazlı taraftarlar TFF ve hakem kararlarına tepki gösterdi. Taraftarların açtığı pankartta "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe açıkladı: 6 futbolcu Beşiktaş derbisinde yok!
Fenerbahçe açıkladı: 6 futbolcu Beşiktaş derbisinde yok! Fenerbahçe, 6 yabancı futbolcusunun Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.
Fenerbahçe ve Kayserispor maçları öncesi... Beşiktaş'a 4 futbolcusundan kötü haber
Fenerbahçe ve Kayserispor maçları öncesi... Beşiktaş'a 4 futbolcusundan kötü haber Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta Tammy Abraham, Kartal Kayra Yılmaz ve Gabriel Paulista sakatlanarak oyundan çıktı. Siyah beyazlı ekipte, sarı kart gören Djalo da Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.