Beşiktaş, Abraham'ın son durumunu açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Milot Rashica'nın golüyle Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Siyah beyazlılarda maçın ilk yarısında başına darbe alan Tammy Abraham oyundan çıkarak hastaneye götürülmüştü.
Beşiktaş Kulübü, Tammy Abraham'ın son durumunu açıkladı.
Siyah beyazlıların resmi sitesinden yapılan duyuruda, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor’la oynadığı müsabakanın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır. Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecektir" ifadeleri yer aldı.
Tammy Abraham'ın, 23 Aralık Salı günü Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında oynaması bekleniyor.