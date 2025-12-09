Nihat Kahveci'den Beşiktaş - Gaziantep FK maçının hakemine sert tepki!

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalında değerlendirdi.

Nihat Kahveci açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Son 2 haftaya baktığımızda hakemler bizi konuşun diyor. Biz o kadar kötüyüz ki futbolun f'sini konuşmayın, bizi konuşun diyor. Orta hakemler, insiyatif almıyor. Karar veremiyorlar. Biraz cesaretli olun, gördüğünüzü çalın, gördüğünüzü çağırın izlettirin! Süper Lig'de hakem falan yok. Bu maçların seviyesini kaldıramıyorlar. Ne oldu bu hakemlere?"

"TOPLANTI ZAMANI YANLIŞ"

"İbrahim Hacıosmanoğlu'nun toplantı zamanı da yanlış. Salı günü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı var. Çarşamba boş gün, o gün yapsanıza. Perşembe Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları var. Zaman değiştirilmeli."

"O TOPU ISKALAMAYACAKSIN"

"Gökhan Sazdağı, o topu ıskalamayacaksın. Beşiktaş, berabere kaldı ama son dönemlerde izlediğim; son dönemlerde izlediğim pas trafiği, pozisyon bulma, üretkenlik, net pozisyon, iki gol atma... Ofansif anlamda yapılabilecek her şeyi yaptı."

"ORTALIK KARIŞSIN DİYE KOZ VERİYORSUN"

"Bu görüntü normalde ofsayt değil. Yarı otomatik sistemine VAR odasında gördüm. İnsan eli değmiyor. Kırmızılının diz, gol atabilecek bir uzuv ve dizi çizgide görüyorum. Beşiktaşlı oyuncunun ayak ucu çizgiye değmiyor. Bu görüntüyü verdiğin an ortalık karışsın kozunu veriyorsun. Yapay zekanın çizdiği görüntü. İnsan eli değmiyor."

"İKİ TAKIMIN DA PENALTISI VERİLMEDİ"

"Ekrana sunduğunuz görüntü de şüpheli artık. Jota Silva'ya penaltı olabilecek bir pozisyon var. Kadir Sağlam, soyadının hakkını ver. Sahada sağlam dur. VAR'daki Halil Umut Meler iki takım için de hakemi çağıramıyor. Ersin'in boşa çıkıp Tayyip Talha'nın kafasına vurduğu pozisyon penaltı. Jota Silva'ya yapılan müdahale de penaltı. Jota'nın topa iyi vurması engellendi ve sakatlandı. İki takımın da penaltısı verilmedi."