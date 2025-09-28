İsmail Yüksek: 'Fenerbahçelinin başarısızlığa tahammülümü yok'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.09.2025 22:55:00
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, karşılaşmanın ardından orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ıklamalarda bulundu.

"BAŞKANIMIZ BİZE MORAL VERDİ"

Takımın mücadelesinden memnun olduğunu ifade eden İsmail, Başkan Sadettin Saran'ın maç öncesi takıma moral verdiğini de belirtti.

"Tedesco ile aramızdaki konuşmalar özel, bunları söylemeyeceğim. Bizi tebrik etti, birlik olmaktan bahsetti, takımı tebrik etti. En başından itibaren mücadele eden, isteyen bir Fenerbahçe vardı. Kazanmasını bildik. Hak ettik. Takımı tebrik ederim."

İsmail Yüksek, camianın başarıya olan açlığını da şu sözlerle dile getirdi:

"Burada takım arkadaşlarım da dahil Fenerbahçelinin başarısızlığa tahammülümü yok. Nefesimizin sonuna kadar söz veriyoruz ki iyi bir mücadele edeceğiz. Eylül ayından kimse bir hükme varmasın. Lig yeni başlıyor. Biz her maçı kazanmak için çıkacağız. Taraftarımız bugün mükemmeldi. Hafta içi Nice maçında kazanmak istiyoruz. Zagreb, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçında bize yakışmayan görüntüler vardı. Biz bugün beyaz bir sayfa açmak istiyorduk. Başkanımız bize moral verdi. O da sahaya yansıdı. Takımı tebrik ediyorum. Böyle yavaş yavaş bozulmadan devam."

