Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçeli Dorgeles Nene: 'Birinci olmamız gerekiyor'

Fenerbahçeli Dorgeles Nene: 'Birinci olmamız gerekiyor'

28.09.2025 22:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçeli Dorgeles Nene: 'Birinci olmamız gerekiyor'

Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Dorgeles Nene maçın ardından görüşlerini aktardı.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, karşılaşmanın ardından Dorgeles Nene açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası konuşan Nene, galibiyetin takım için moral olduğunu belirtti:

"Gururluyuz, mutluyuz. Kazandığımız için iyi hissediyorum. Zor zamanlar geçiriyorduk ama mental olarak güçlü kalmasını bildik. Birlikte kalmaya, daha çok çalışmaya devam edeceğiz."

"BİRİNCİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Kazanmaları gereken bazı maçları geride bıraktıklarını dile getiren Nene, büyük bir kulübü temsil ettiklerini vurguladı:

"Elbette bu galibiyet takıma moral verecek. Kazanmamız gereken maçları maalesef kazanamadık ama bu galibiyet önemliydi. Çalışmaları sürdüreceğiz, sıkı çalışacağız çünkü biz büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Birinci olmamız, ilk sıraya yerleşmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar var. Bu maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız."

İlgili Konular: #fenerbahçe #süper lig #antalyaspor

İlgili Haberler

Fenerbahçe Kadıköy'de kazanmasını bildi: Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
Fenerbahçe Kadıköy'de kazanmasını bildi: Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Domenico Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri: 'Kendi içimizde konuştuğumuz zaman...'
Domenico Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri: 'Kendi içimizde konuştuğumuz zaman...' Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe'den flaş Bartuğ Elmaz kararı!
Fenerbahçe'den flaş Bartuğ Elmaz kararı! Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz gelişmesi yaşandı.