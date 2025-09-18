Nihat Kahveci'den flaş İrfan Can Eğribayat iddiası: 'Bu hatasıyla...'

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı Kontraspor YouTube'da değerlendirdi. Nihat Kahveci'nin İrfan Can Eğribayat sözleri dikkat çekti.

Türk hakemlerinin seviyesinin yerlerde olduğunu belirten Nihat Kahveci, "Bizim bu seviyeyi yükseltmemiz lazım yoksa hiçbir şey olmaz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin iyi bir performans sergilemediğini belirten ve Talisca'yı eleştiren Kahveci, "Bu kadrodan ilk yarı bu futbol mu çıkar? Talisca bugün sahada yok, cephede faul almak için yalandan atlıyor. Oğuz'un tek yaptığı içeri çekip orta atmak. Szymanski Semedo topu alınca ileri koşu atıyor veya kornerde paslaşıyor. Böyle bir futbol olur mu? İlk yarı Alanyaspor 2. golü de bulabilirdi" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKADAKİ POZİSYON

Fenerbahçe'nin son dakikada itiraz ettiği pozisyonla ilgili konuşan Nihat Kahveci, "VAR tekrar çağırmalıydı, bütün kamuoyu pozisyonu tekrar izlemeliydi. Kanıt yoksa da çağırması lazım. Zaten hep kanıt varken çağırmıyoruz ki. Güven'in eline geldiğini görüyorum ama dizden mi geliyor bakmak lazım. Oosterwolde'nin pozisyonda şiddeti bilmiyoruz, kalktı isyan etmeden geriye koştu" sözlerini sarf etti.

NİHAT KAHVECİ'DEN İRFAN CAN EĞRİBAYAT SÖZLERİ

Öte yandan Nihat Kahveci, uzatma dakikalarında yediği hatalı golle eleştirilen İrfan Can Eğribayat'la ilgili de konuştu.

İrfan Can Eğribayat'ın artık 3. kaleci olacağını iddia eden Kahveci, "Futbol hatalar oyunu ama bu hata değil, bunun adı başka bir şey. Sezon başından beri iyi bir kalecinin gerektiğini söylüyorduk. İrfan bugünkü hatasıyla artık 3. kaleci olur. Futbol böyledir, bazı hatalar böyledir" diyerek sözlerini tamamladı.