Nihat Kahveci'den Mourinho iddiası: '8 puanlık fark 12-15 olursa...'

Yayınlanma: 02.01.2025 - 12:30

Güncelleme: 02.01.2025 - 12:30

Nihat Kahveci, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle:

"Şimdi 'Yönetim istifa' diye inledi stat,şu an istifa etmesi gerekli bir durum değil, öyle bir zaman değil.

Devre arası dokunuşlar, transferler önemli. Bence Fenerbahçe taraftarlarının beklentisi çok yüksek o bölümde. Takviyeler önemli olacak.

Fenerbahçe'nin oyunu güçlendirmesi, alacağı skorlar çok önemli olacak.

"NE YÖNETİM KALIR NE MOURİNHO"

Ligdeki 8 puanlık fark lig sonunda oldu 12, 15 neyse... Ne yönetim kalır ne Mourinho kalır.

Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsak, şampiyon olmuş Ersun Yanal'ı ertesi sene yollamadı mı Aziz Yıldırım yönetiminde. Böyle bir camiadan bahsediyoruz."