Nihat Kahveci Shakhtar maçı sonrası isyan etti: 'Beşiktaş çöküyor'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Shakhtar'a 2-0 yenildi.

Polonya'da oynanan müsabakada Arda Turan'ın ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kevin ve 45+2'de Elias kaydetti. Bu sonuçla birlikte toplam skorda 6-2 geriye düşen ve organizasyona veda eden siyah-beyazlılar, yoluna Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşma sonrası Kontraspor YouTube kanalında Beşiktaş'ın performansına adeta ateş püskürdü.

İşte Kahveci'nin yorumları:

"TOP İSYAN ETTİ"

"İlk maçtan sonra çok sinirliydim ya ilk maça şükrediyorum. 50. saniyede Silva'nın pozisyonuna heyecanlanmıştım. Bu maçta 1 saniye heyecanlanmadım. Top Beşiktaş'ın ayağındayken top isyan etti."

"EFSANE TAYFUR GİRİYOR"

"Oyuna Semih giriyor, yok! Efsane Tayfur Bingöl giriyor, yok! Kim giriyorsa yok! Hoca da 'Jurasek'i eleştirdiniz, alın sol bekte Emir'i' diyor. 'Gedson'u sol önde oynattım' dediniz 'Muçi'yi oynattım' diyor. Bunlar futbolu unutma dersleri almış. Felix baskı yokken topu Mario'ya değil boş tribüne attı. Semih yanına veremiyor. Futbol topu isyan etti bu Beşiktaş kadrosuna."

"BENİM ORTALIĞI YIKMAM LAZIM"

"Beşiktaş çöküyor, çöküyor! Şimdi rakibi Saint Patrick's değil mi; İrlanda'ya giderken uçakta yorulur, kramp girer, o maçta da koşamazlar! Yazık! İlk maç sonrası sinirimi hatırlıyorum. Bugün benim ortalığı yıkmam lazım. İlk maça şükreder hale geldik. Beşiktaş'ın bir sonraki oynayacağı maç önceki maça şükrettiriyor."

"ACI AMA GERÇEK"

"Bak Arda Turan'a, ne güzel yol seçti değil mi? Geldi Eyüpspor'a. İlk sezon bir uğraştı, olmadı. Sonraki sezon birazcık yapılanma ile Süper Lig'e çıktı. Oynattığı oyun felsefesi ile Shakhtar Donetsk'e gitti. Maşallah, devam etsin. Bayılıyorum. Teknik, taktik, konuşması... Mert'in kalesine gelmeyen takıma karşı net pozisyona giremediniz. Bunu söylemek çok acı ama gerçek. Beşiktaş pozisyona giremedi."