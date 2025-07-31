Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kartal Kayra Yılmaz: 'Beşiktaş buraları hak etmiyor'

Kartal Kayra Yılmaz: 'Beşiktaş buraları hak etmiyor'

31.07.2025 23:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kartal Kayra Yılmaz: 'Beşiktaş buraları hak etmiyor'

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'e elenerek yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olarak elendikleri mücadelenin ardından konuştu.

"BEŞİKTAŞ BÖYLE OYNAMAMALI"

Üzgün olduklarını belirten Kartal, "Öncelikle çok üzgünüz. İstediğimiz performansı sergileyemedik. Bugün bazı şeyleri değiştirmek istedik, turu geçebileceğimizi düşündük. Bize yakışan şekilde oynamadık. Beşiktaş hiçbir zaman böyle oynamamalı. Sezon başındayız ama bahane değil. Üzülerek söylüyorum, Konferans Ligi'nde oynayacağız. Beşiktaş buraları değil en üst seviyeleri hak ediyor. Mecburiyetten Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa avrupa konferans ligi #Kartal Kayra Yılmaz

İlgili Haberler

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne veda etti: Shakhtar Donetsk 2-0 Beşiktaş
Beşiktaş Avrupa Ligi'ne veda etti: Shakhtar Donetsk 2-0 Beşiktaş Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde rakibi St. Patrick's oldu!
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde rakibi St. Patrick's oldu! Beşiktaş,4-2'nin rövanşında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Siyah-beyazlılar Avrupa kupalarında yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
Gedson Fernandes, Beşiktaş'a veda etti
Gedson Fernandes, Beşiktaş'a veda etti Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayımlayarak siyah-beyazlı camiaya teşekkür etti. Portekizli yıldız, "Bir kere kartal, her zaman kartal" ifadeleriyle taraftarlara seslendi.