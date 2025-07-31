Kartal Kayra Yılmaz: 'Beşiktaş buraları hak etmiyor'

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olarak elendikleri mücadelenin ardından konuştu.

"BEŞİKTAŞ BÖYLE OYNAMAMALI"

Üzgün olduklarını belirten Kartal, "Öncelikle çok üzgünüz. İstediğimiz performansı sergileyemedik. Bugün bazı şeyleri değiştirmek istedik, turu geçebileceğimizi düşündük. Bize yakışan şekilde oynamadık. Beşiktaş hiçbir zaman böyle oynamamalı. Sezon başındayız ama bahane değil. Üzülerek söylüyorum, Konferans Ligi'nde oynayacağız. Beşiktaş buraları değil en üst seviyeleri hak ediyor. Mecburiyetten Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.