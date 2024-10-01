Nihat Kahveci'den Atilla Karaoğlan'a sert tepki: 'Performansı kabul edilemez'

Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:29

Güncelleme: 01.10.2024 - 09:29

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Kayserispor-Beşiktaş maçını Kontraspor'da yorumladı.

Nihat Kahveci, Atilla Karaoğlan'ın Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri olduğunu ancak çok kötü bir performans sergilediğini belirtti.

"PERFORMANSI KABUL EDİLEMEZ"

Atilla Karaoğlan'ın performansı için "şaka gibi" ifadesini kullanan Kahveci, "Hakemle ilgili konuşulacaksa bu maçtan sonra konuşacaksın. İkinci yarıdaki performansı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İlk yarıda kötü bir performans sergileyen Beşiktaş'ın ikinci yarıda ritmini bulduğunu belirten Kahveci, "Beşiktaş ilk yarı siyah, ikinci yarı beyaz oynadı" dedi.

"SEMİH KILIÇSOY BEDEN DİLİNİ DEĞİŞTİRMELİ"

Oyuna sonradan giren Semih Kılıçsoy'a tavsiyelerde bulunan Kahveci, "O beden dilini değiştirmeli. Bugünkü ruh halini beğenmedim, toparla kardeşim. Sen milli takımın da geleceğisin" şeklinde konuştu.

"BUNDAN DAHA NET PENALTI OLABİLİR Mİ?"

Kartal Kayra Yılmaz'ın aut atışı sırasında topa eliyle dokunduğu pozisyona değinen ünlü yorumcu, "Bundan daha net penaltı olabilir mi? Mesela buna VAR müdahale etmiyor mu? Bence Atilla Karaoğlan dönse ve görse de vermezdi" ifadelerini kullandı.

"O DÜŞÜRMEYE YAĞLI GÜREŞTE 2 PUAN VERİRİM"

"Türk futbol tarihinde böylesini gördük mü bilmiyorum" diyerek söze başlayan Nihat Kahveci, "O düşürmeye yağlı güreşte 2 puan veririm. Pozisyonla ilgili ne demek istediğim anlaşılıyor herhalde" sözlerini sarf etti.