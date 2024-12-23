Nihat Kahveci'den çarpıcı Fenerbahçe iddiası: 'Sürpriz yaparsa şaşırmam'

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat kahveci, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe hakkında flaş bir iddiada bulundu.

Nihat Kahveci'den çarpıcı Fenerbahçe iddiası: 'Sürpriz yaparsa şaşırmam'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 10:35

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'ye dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kontraspor'da açıklamalar yapan Nihat Kahveci, Galatasaray'ın ilgilendiği Paulo Dybala'ya dair flaş sözler sarf etti.

'TRANSFERİ FENERBAHÇE YAPARSA ŞAŞIRMAM'

Fenerbahçe'nin Dybala'yı kadrosuna katabileceğini söyleyen Kahveci, "Dybala sürprizini Fenerbahçe yaparsa da şaşırmam. Mourinho - Dybala ilişkisini düşünüyorum. Haberler çıktı biliyorsun. Sahanın dışında da transfer rekabeti var" şeklinde konuştu.

Ünlü yorumcu, "Dybala da Fenerbahçe'ye gelebilir çünkü Talisca çok kabul edilmedi gibi Fenerbahçe camiasında" ifadelerini kullandı.

'MERTENS HAREKETLİLİĞİ BEKLEME'

Dybala'nın Mertens'e göre daha golcü olduğunu belirten Nihat Kahveci, "Galatasaray'da Mertens çok iyi oynuyor, işin defansına da koşuyor. Dybala o değil. Dybala golcü. 10 numara, kenara da atabilirsin, asist yapar, gol atar, penaltı atıyor, duran top kullanır, kaliteli oyuncu ama Mertens hareketliliği bekleme" diyerek sözlerini noktaladı.


Etiketler: #nihat kahveci #fenerbahçe #galatasaray #Paulo Dybala

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