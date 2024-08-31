Nihat Kahveci'den Fenerbahçe yönetimine sert tepki: 'Niye daha önce gelmedi?'
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin yeni açıkladığı Sofyan Amrabat transferinin zamanlaması nedeniyle Fenerbahçe yönetimini eleştirdi.
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Spor yorumcusu Nihat Kahveci karşılaşmayı Kontraspor isimli YouTube kanalında değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat hakkında konuşan Kahveci, "Şu Amrabatı, Lille maçı öncesi Lugano'yu geçtikten sonra görmek isterdim" dedi.
Sarı-lacivertli yönetimi eleştiren Nihat Kahveci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Şu Amrabatı, Lille maçı öncesi Lugano'yu geçtikten sonra görmek isterdim. İsmail Yüksek'in 120 dakika çektiği eziyete yardımcı olurdu orta sahada. Belki de o muhteşem uzun paslarıyla bir tane uzun top atardı... Çünkü 40 metre atıyor, adamın ağzına atıyor, sağlı sollu. Ben bu transferi eleştirebilir miyim? Futbolcuyu eleştirebilir miyim daha doğrusu... Zamanlamasını eleştirebilirim. Sen biliyorsun play-off oynayacağını, niye daha önce gelmedi?"
LEVENT MERCAN VE OĞUZ AYDIN TEPKİSİ
"Sofyan Amrabat, Ferdi Kadıoğlu'nu sattık para geldi diye mi geldi? O zaman diğer oyuncuları almayacaktın. O limiti kapatmayacaktın. Nerede Levent Mercan, Oğuz Aydın?"
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