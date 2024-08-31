Resmen açıklandı: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti!

Fenerbahçe, sarı lacivertli takımın bu sezonki kadrosunda düşünülmeyen Miha Zajc'ın Toulouse'a kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 09:21
Resmen açıklandı: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti!
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Fenerbahçe'nin Slovenyalı orta saha oyuncusu Miha Zajc, Fransa'nın Toulouse takımına kiralık olarak transfer oldu.

Sarı lacivertli kulüpten Zajc'ın transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz."

Fenerbahçe'ye Ocak 2019'da transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 123 resmi maça çıkıp 20 kez gol sevinci yaşadı.


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