Resmen açıklandı: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti!
Fenerbahçe, sarı lacivertli takımın bu sezonki kadrosunda düşünülmeyen Miha Zajc'ın Toulouse'a kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin Slovenyalı orta saha oyuncusu Miha Zajc, Fransa'nın Toulouse takımına kiralık olarak transfer oldu.
Sarı lacivertli kulüpten Zajc'ın transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz."
Fenerbahçe'ye Ocak 2019'da transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 123 resmi maça çıkıp 20 kez gol sevinci yaşadı.
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