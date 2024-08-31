Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Topu rakibe bırakan takım gitti'

'MAXIMIN S.O.S VERİYOR'

Ömer Üründül: "İsmail her zamanki gibi çalışkandı. Fred vasattı. Szymanski çok koştu ama dağınıktı. Maximin, şu anda S.O.S veriyor. Önemli adam eksiltme yeteneklerinde bir istikrar tutturamıyor, arkadaşlarıyla da uyum sorunu var. Herhalde zamana ihtiyacı var. En-Nesyri önemli bir santrfor. Üstelik de Mourinho'nun transferde ısrarla birinci planda istediği oyuncu. Neden çok az süre alıyor, doğrusu merak ediyorum. Güçsüz mü, sakatlığı mı var? Dün gecenin bir ilginç konusu da şöyle; sahada en az koşan oyuncu Tadic ancak gecenin kahramanı oldu. İşte bizim ligimizdeki takımların durumu. Bu yüzden Avrupa kulvarında vasat ekipler karşısında dahi sıkıntı yaşıyoruz. Zafer Bayramınız kutlu olsun. Ulu önderimize ve kahraman silah arkadaşlarına minnettarız." (Sabah)