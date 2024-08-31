Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Topu rakibe bırakan takım gitti'
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. hafta maçında Ülker Stadyumu'nda Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
'3 PUAN GÜZEL AMA OYUN AYNI GÜZELLİKTE DEĞİL'
Hilmi Türkay: "Alanyaspor geriden oyun kurmakta ısrar etti, çoğu zaman başarılı olamadı. F.Bahçe bunu görüp baskıyı tamamen rakip alana yığdı. Pres, sonuç getirdi ama pozisyonlar kaçtı. Sarı-Lacivertliler biraz daraldığı anda ilk yarının sonlarında Dzeko’nun asisti, Tadic’in golüyle rahatladı. İkinci yarı Alanyaspor’un ataklarıyla başladı, F.Bahçe kalesinde pozisyonlar gördü. 65. dakikada Livakovic çok kritik bir kurtarış yaptı, sonra degajı adeta asist oldu, Tadic aşırtma vuruşla skoru 2-0’a taşıdı. Peşine Dzeko’yla 3-0’ı buldu F.Bahçe... İrfan Can girer girmez takıma katkı sağladı. Yeni transfer Nesyri’nin kaçırdığı iki net gol pozisyonu ise akıllara zarar! F.Bahçe için farklı skor ve 3 puan güzel ama oyun aynı güzellikte değil." (Cumhuriyet)
'MAXIMIN S.O.S VERİYOR'
Ömer Üründül: "İsmail her zamanki gibi çalışkandı. Fred vasattı. Szymanski çok koştu ama dağınıktı. Maximin, şu anda S.O.S veriyor. Önemli adam eksiltme yeteneklerinde bir istikrar tutturamıyor, arkadaşlarıyla da uyum sorunu var. Herhalde zamana ihtiyacı var. En-Nesyri önemli bir santrfor. Üstelik de Mourinho'nun transferde ısrarla birinci planda istediği oyuncu. Neden çok az süre alıyor, doğrusu merak ediyorum. Güçsüz mü, sakatlığı mı var? Dün gecenin bir ilginç konusu da şöyle; sahada en az koşan oyuncu Tadic ancak gecenin kahramanı oldu. İşte bizim ligimizdeki takımların durumu. Bu yüzden Avrupa kulvarında vasat ekipler karşısında dahi sıkıntı yaşıyoruz. Zafer Bayramınız kutlu olsun. Ulu önderimize ve kahraman silah arkadaşlarına minnettarız." (Sabah)
'ALANYASPOR GOL YEMEK İÇİN ISRAR ETTİ'
Fırat Aydınus: "Fenerbahçe geçen hafta Rizespor karşısındaki onbiri ile Alanyaspor maçında sahada yer aldı. Üçüncü bölgede başarılı bir pres uygulayan sarı lacivertlilere karşı Alanyaspor’un, beceremediği geriden pas ile çıkma isteği, ev sahibinin ilk 10 dakikada 3 tehlikeli pozisyon yakalamasına sebep oldu. Alanyaspor yapamadığı işi yapmakta ısrar etti. Gol yemek için ısrar etti adeta. Farioli ile başlayan Fatih Tekke ile devam eden geriden pas ile çıkma isteği büyük risk barındırıyor, özellikle ön alan baskısı uygulayan Fenerbahçe gibi takımlara karşı. Fenerbahçe’de Szymanski, Fred ve İsmail dengeli ideale yakın bir orta saha görüntüsü veriyor. Yeni transfer Sofyan Amrabat’ın da eklenmesiyle takımın pres gücü daha da artacak." (Hürriyet)
'MOURINHO'NUN İSTEDİĞİ SEVİYEYE GELDİ'
Gürcan Bilgiç: "Aslında test maçıydı. Beş gün önce Rize'deki müthiş oyun ve skor sonrasında bir tekrar izleyecek miydik? Sonuç; izledik… Mourinho söz verdiği gelişme periyodunu aynen bize gösteriyor. İlk haftalardaki "tutuk" oyun için, "Henüz fizik olarak iyi değiliz" demişti. Ne zaman ki oyuncu grubu gücünü topladı, istediği seviyeye geldi, topu rakibe bırakan Fenerbahçe gitti, önde basan-tehdit edenler geldi." (Sabah)
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