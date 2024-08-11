Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli futbolcu için flaş yorum: 'Allah sabır versin'

Yayınlanma: 11.08.2024 - 11:48

Güncelleme: 11.08.2024 - 11:48

Nihat Kahveci, Süper Lig'in yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 1-0 yendiği müsabakayı yorumladı. Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, İsmail Yüksek'in yanı sıra Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'nin performanslarıyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

"SAHANIN EN İYİSİ MAXIMIN'Dİ"

"Fenerbahçe'de oyundan çıkana kadar sahanın en iyisi, top ayağına geldiğinde yaptığı driplingler, attığı şutlar, kestiği ortalarla, Dzeko'ya yaptığı asistle net bir şekilde Maximin'di."

"MUHTEŞEM OYNADI"

"Maximin'in etkinliği inanılmazdı. Hele bir ikinci yarı başladı, Fenerbahçe'nin bütün ataklarında ya şut atandı ya orta kesendi ya da atak başlangıçlarındaki driplingleriyle, topu sürmesiyle, İrfan'a, Szymanski'ye, Ferdi'ye, Tadic'e verdiği paslarla bütün aksiyonlarda vardı. Maximin'in üstüne koyarak devam ediyor. Bugün Maximin muhteşem oynadı."

"DZEKO GOLLERİNE DEVAM EDİYOR"

"Dzeko'nun bitiriciliğini de tebrik etmemiz lazım. Gollerine devam ediyor. Belki sahanın içinde daha hareketli olabilirdi ama Fenerbahçe'nin oyun sisteminden dolayı işin içinde yoktu."

"SON DAKİKADAKİ KÖTÜ VURUŞU EN-NESYRI'YE YAKIŞTIRAMADIM"

"Youssef En-Nesyri'nin hareketliliğini sevdim. En-Nesyri, 75 dakikalık Maximin'li Fenerbahçe oyununda kulübede 'Aman Allah'ın ne ortalar kesiliyor! İrfan kesiyor, Tadic kesiyor, Ferdi gidiyor kesiyor, Samuel geliyor kesiyor. Bu pozisyonları bana kessinler neler yaparım' demiştir. Bartuğ ona bir tane kesti kötü vurdu. Tadic bir tane verdi çaprazdan karşı karşıya kaldı, Deniz çok iyi çıktı kapattı. Ama o son dakikadaki kötü vuruşu ben En-Nesyri'ye yakıştıramadım. Ama bu 20 dakikalık bölümde defans arkasına koşuları, isteği, arzusu, pozisyona girmesi bir sonraki maçlarda da hemen bir an önce gol atabilme sinyalini verdi bana."

"İSMAİL YÜKSEK'E ALLAH SABIR VERSİN"

"İlk yarıdaki Szymanski sıfır puan. 23. dakikada ilk kez adını duydum. İsmail Yüksek'e Allah sabır versin, sıhhat versin. Çünkü İsmail, orta sahada Szymanski ve Tadic ile oynadığında çok koşması gerekecek. 3 günde bir maç oynayan Fenerbahçe'nin orta sahasında bu tempoya ne kadar dayanabilir benim için şüpheli."

"FRED YOK DİYE BAHANE ÜRETİLMEMELİ"

"Fenerbahçe her zaman Fred'i arar. Ama koskoca Fenerbahçe ve dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri de Fred yok diye bahane üretmemeli. Fenerbahçe benim beklediğim kadar iyi aynamadı ve kazanmayı bildi. Fenerbahçeli taraftarlar Maximin'in performansından memnundur bu akşam."