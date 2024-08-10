Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray iddiası!

Yayınlanma: 10.08.2024 - 11:07

Güncelleme: 10.08.2024 - 11:07

Nihat Kahveci, Süper Lig'in yeni sezonunun açılış maçında Galatasaray'ın Hatayspor'u 2-1'le geçtiği müsabakayı yorumladı.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci, Galatasaray'ın ofansif ve defansif anlamda kötü olduğunu aktardı.

Kahveci, "Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon iç sahada inanılmaz bir üstünlüğü vardı. Bugün taraftara biraz stres yaptırdı ama iki golcüsüyle maçı kazanmayı bildi. Son iki sezonun şampiyonu, geçen sezonun Süper Kupa'sını kazanmış Galatasaray ama ofansif ve defansif anlamda kötü bir Galatasaray vardı. Bugün zorlansa da kazandı" ifadelerini kullandı.

'FUTBOLDA DÜN YOK'

Galatasaraylı oyuncuların rehavete kapıldığını gördüğünü dile getiren Nihat Kahveci, "Futbolda dün yok, rehavet yok. İstersen 8 sene üst üste şampiyon ol. Ben Galatasaray'da oyuncuların üzerinde bir rehavet duygusu olduğunu görüyorum. "Biz iyiyiz. Biz zaten iyiyiz ki 102 puan aldı. Nasıl olsa kazanırız. Maçı çıkar alırız" dediklerini görüyorum ama futbol öyle bir şey değil. En az rakipleri kadar mücadele etmeliler" şeklinde konuştu.

'BU OYUN GÜCÜYLE ŞAMPİYONLUK ZOR'

Galatasaray'ın bu oyunla şampiyon olmasının zor olduğunu öne süren ünlü yorumcu, "Galatasaray "Hedefimiz 25'inci şampiyonluk, 5 yıldız" dediği sezonda bu oyun gücüyle o hedefine ulaşır mı şu an zor gözüküyor. Galatasaray bugün berabere kalsaydı başka şeyler konuşulurdu" dedi.

'BERABERE KALSAYDI KAOS DEVAM EDERDİ'

"Galatasaray berabere kalsaydı kaos devam ederdi" ifadelerini kullanan Nihat Kahveci, "Şu anda Erden Bey gibi bir figür de yok ama anlamadığım Galatasaray'da eksikler belliyken bunlar neden erkenden giderilmedi bunu aklım almıyor benim" diyerek sözlerini noktaladı.