Nihat Kahveci'nin terlediği fotoğraf gerçek mi?
Teyit.org eski futbolcu Nihat Kahveci'niin terlediği anları gösterdiği iddia edilen fotoğrafın dijital müdahale ile oluşturulduğunu açıkladı.
Eski futbolcu Nihat Kahveci’nin EURO 2024'ü yorumladığı programda terlediği anları gösterdiği iddia edilen fotoğraf sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla kullanıldı.
Teyit.org, Kahveci'nin söz konusu fotoğrafına ilişkin yaptığı incelemenin sonuçlarını şu şekilde paylaştı:
"Fotoğrafın orijinalini bulmak için iddia paylaşımlarında yer alan fotoğrafı tersine görsel arama yöntemiyle araştırıyoruz. Görüntüler 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2 Temmuz 2024’te oynanan Türkiye-Avusturya karşılaşması sonrası Nihat Kahveci’nin maçı yorumladığı bir programdan alınmış.
İddiadaki paylaşımlarda Nihat Kahveci’nin tek başına görüldüğü anlar, orijinal görüntülerin 1.30’uncu dakikasından itibaren izlenebiliyor. Görüntülerde iddia paylaşımlarının aksine Nihat Kahveci’nin terlemediği ve yüzünün kızarmadığı görülebiliyor. Yani görüntüler üzerinde oynanmış."
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