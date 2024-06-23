Nihat Kahveci'den milli futbolcuya sert tepki!

Yayınlanma: 23.06.2024 - 12:24

Güncelleme: 23.06.2024 - 12:24

EURO 2024 F Grubu 2. maçında A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayı Nihat Kahveci değerlendirdi. Kahveci, Montella kadar futbolcuların da mağlubiyette payı olduğunu vurgularken 3. golde Zeki Çelik'e ayrı parantez açtı.

Gürcistan galibiyetiyle EURO 2024'e başlayan A Milli Takım, grubun 2. maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Nihat Kahveci bir YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirdi.

Nihat Kahveci'nin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Eleştirilecek 100 tane konu çıkar. Montella zaten Gürcistan maçıyla "Risk almayı seviyorum ben" profilini çizen bir teknik direktör oldu."

'RİSKLER ALDI'

"İlk maçta riskinin karşılığını aldı. Samet çok iyi oynadı. Portekiz maçında da riskler aldı. Yunus Akgün seçimiyle, 'Arda Güler yorgun' üzerinden yaptığı kadroyla risklerini aldı. Bu kez karşılığını alamadı. Bu maç hocaya yazar, yazdı. Ama şimdi bazı şeyler de hocanın elinde değil."

'SORUMLULUK ALINMASI LAZIM'

"Sahanın içinde turnuva görmüş, buraları oynamış, büyük takımlarda oynayan, yurt dışında büyük takımlarda oynayan oyuncularının da birazcık daha fazla sorumluluk alıp bir şeyler de yaparsın."

'ZEKİ PİKNİK YAPIYOR'

"Portekiz'in gollerini bizim defans oyuncuları attırdı. Zaten birini Samet attı. Abdülkerim'in hatasıyla Cristiano 'Ofsayar mı değil mi?' dedik. Zeki, maşallah piknik yapıyor, bozmuş hattı. Ofsaytın 'O'su yok."