Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a Zaha eleştirisi!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:03

Güncelleme: 27.02.2024 - 10:03

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci karşılaşmanın ardından bir YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirdi.

Nihat Kahveci'nin maça dair yorumları şöyle:

"Maçın başlangıç, gelişme, bitiriş. Bitiriş için 2. yarıda bir şey olursa Zaha'yı atarım düşüncesine okeyim ama o isim Vinicius olmalıydı."

'VINICIUS HAMLE OLMALIYDI'

"Ben, Zaha ile 11 başlardım çünkü olmuşu var. O pozisyonda ne performans gösterdiğini gördük. Trabzon deplasmanı forvet oynamadı mı? Neler yaptı. Tek başına muhteşem oynamıştı. O konuda sürpriz oldu. O yüzden ben ilk 11'de Zaha bekliyordum. Vinicius sonradan hamle olarak girebilirdi."

'KRİTİK MAÇLARDA KRİTİK OYUNCULAR OYNAR'

"Ben Vinicius'un performansına ısınamadım, ısınan varsa saygı duyarım. Böyle gereken katkıyı sağlayamıyor. Bir Bakambu gibi mesela şu ana kadar bende. Zaha'nın forvet oynaması Vinicius'un oynamasından daha çok katkı sağlar. Tekrar söylüyorum Zaha çok iyi oynadığı için değil ama bazı maçlar vardır kritik maçlar, kritik oyuncularla oynarsın."